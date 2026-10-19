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Samsun'un Kızılırmak Deltası'nda gökdoğan avına çıkan 2 kişi dronla suçüstü yakalandı

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Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan avlandığı ihbarı üzerine ekipler, 2 kişiyi dronla takip edip suçüstü yakaladı. Operasyonda Suriye uyruklu kaçak avcıların düzenekleri ele geçirildi, yem güvercin kurtarıldı ve zanlılara yasal işlem başlatıldı.

Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi, ekiplerin dronla yürüttüğü takiple suçüstü yakalandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, gökdoğan avlandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı, jandarma ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

Bölgede yürütülen saha çalışması sırasında ekipler, kaçmaya çalışan şüphelileri dronla alanda takibe alarak yerlerini tespit etti. Operasyonda, Suriye uyruklu kaçak avcılar ve av için kurdukları düzenekler ele geçirildi.

Yem olarak kullanılan güvercin de kurtarıldı.

Yakalanan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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