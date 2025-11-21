Samsun'un Kavak İlçesinde Tır Yangını Söndürüldü
Kavak ilçesinde seyir halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası müdahale edilerek kontrol altına alındı.
