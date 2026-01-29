DSİ Genel Müdürü Balta: Samsun'un 2060-2070 yılına kadar içme suyu problemi çözüldü

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Samsun geçmişten bugüne kadar büyük yatırımlar aldı. Samsun'un bir içme suyu problemi yok. Son 3-4 yılı kurak geçiren ülkemiz açısından, içme suyunda sorun yaşamamış bir şehir. İnşallah bundan sonra da 2060-2070 yılına kadar içme suyu problemi çözüldüğü için bir sorun yaşanmayacak" dedi.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Samsun'da yapılan yatırımları yerinde inceledi. Balta, Samsun'da DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanma aşamasına gelen 19 Mayıs Barajı Sulama inşaatı ve Mert Irmağı Islah Projesi inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretlere, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Erhan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de katıldı.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, "Ziyaretlerimize 19 Mayıs sulama projesinden başladık ve orası bitti. Herhalde 1-2 aylık bir işi var. Ondan sonra tamamen orası bitmiş olacak ve çok ciddi bir alan sulanabilir bir noktaya gelecek. Mert Irmağı'nı da yılsonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Mert Irmağı'nın projelendirmesini Büyükşehir ile DSİ beraber yaptı. Burası bittikten sonra etraftaki çevre düzenlemesi ve buranın içerisinde su tutulmayla alakalı bazı faaliyetleri yine Büyükşehir Belediyesi tamamlayacak. Dolayısıyla buradaki hedefimiz 2026 sonunda burayı bitirmek. 2027'nin ilk yarısında da Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemesini ve peyzajlarının tamamını yapacak" diye konuştu.

DSİ'nin Samsun'da yaptığı projeleri anlatan Muş, "Salıpazarı Barajı'nın da yılsonuna bitirmek gibi bir hedefimiz var. Bu yıl yetişmezse belki 2027'nin ilk çeyreği, aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin orada bir çalışması var. Özellikle Terme ve civarındaki bölgelere su temin etmek için bir arıtma tesisi ve isale hattı projesi var. Onun da ihalesini bu yılın Mayıs ayında Büyükşehir Belediyesi yapmış olacak ve 1 yıllık bir süre zarfında bitirecekler. Dolayısıyla Salıpazarı Barajı'nın bitimiyle Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı su isale hattı ve arıtma tesisi eş zamanlı bitmiş olacak ve o bölgenin su ihtiyacı karşılanmış olacak. Yine Terme Çayı'nın 1'inci fazı bu yıl bitmiş olacak. 2'nci fazına başlayacağız. Orada DSİ bu işleri yapıyorken bir taraftan da Büyükşehir Belediyesi bu işin önünü açıyor. Orada ciddi kamulaştırmaları var, planlamalar var. Bunların yükü de Büyükşehir Belediyesi'nin üzerinde. Dolayısıyla burada şu örneği çok iyi görüyoruz; Büyükşehir Belediyesi'yle merkezi hükümetin uyum içerisinde inanılmaz bir verimlilik ve hizmet ortaya çıkarttığını en net şekilde burada görebiliyoruz" dedi.

SAMSUN'UN İÇME SUYU PROBLEMİ KALMADI

Samsun'a yapılan yatırımları yerinde inceleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ise, "Biz Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü olarak Karadeniz'in incisi, en büyük şehri olan Samsun'a gereken yatırımları geçmişten bugüne yapmaktayız ki Samsun geçmişten bugüne büyük yatırımlar aldı. Cumhuriyet tarihindeki yatırımların hemen hemen bir o kadarında son 20-22 yılda aldı. Samsun'un açıkçası bir içme suyu problemi yok. Bu güzel bir şey. Samsun, son 3 - 4 yılı kurak geçiren ülkemiz açısından, içme suyundan sorun yaşamamış bir şehir. Ama tabi bu yapılan yatırımlarla ki bu yatırımların bir kısmını devlet kurumları, bir kısmını da Büyükşehir Belediyemiz yaptı ve yapmakta. İnşallah bundan sonra da 2060 - 2070'li yıllara kadar içme suyu problemi çözüldüğü için bir problem yaşanmayacak. En başta bunu ifade etmek isterim. Tabi bundan sonra Samsun'da yapılacak olan büyük yatırımlar sulama alanında olacak. Çünkü Samsun'un çok büyük tarım arazileri var. Samsun, Karadeniz bölgesinde olduğu için suyu da var, yağış da yeterince alıyor. Bu manada sulama yatırımları bundan sonra Samsun'da daha da hız kazanacaktır. Yapılan barajlardan alacak olduğumuz suyu vatandaşımızın arazisine iletiyoruz. Daha da fazla iletmeye devam edeceğiz. İnşallah 19 Mayıs barajımızın sulamasını tamamladık sayılır ve bu yıl yaklaşık 8 bin hektar yani 80 bin dekar bir sahanın tamamına suyu iletmiş olacağız. Bu Samsun açısından çok önemli bir rakam. Ama bunun daha fazlası da Samsun'a gelecek yıllarda inşallah yapılacaktır" diye konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da, Samsun'a yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür etti.