Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanndı.
Samsun- Sinop kara yolu Osmanbeyli mevkisinde Ş.K. (50) yönetimindeki 55 T 5745 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel