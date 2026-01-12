Haberler

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralanndı.

Samsun- Sinop kara yolu Osmanbeyli mevkisinde Ş.K. (50) yönetimindeki 55 T 5745 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
