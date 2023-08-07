Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Kemal Paşa Mahallesi Işık Sokak'ta ikamet eden Sedat Yohşa'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan incelemede Yohşa'nın öldüğü ve kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Samsun'a gönderildi.