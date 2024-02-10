Samsun'un Asarcık ilçesinde asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı

Samsun'un Asarcık ilçesindeki asayiş uygulamasında 2 kişi, ruhsatsız silah ve bıçakla yakalandı.

Asarcık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe girişi ve merkezinde yaptıkları uygulamada çok sayıda kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve üst araması yaptı. Ayrıca bir çok araçta da arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda üzerinde bıçak bulunan O.U. ile üzerinde ruhsatsız tabanca, 11 mermi ve bıçak çıkan E.U. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin alınması sonrası cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.