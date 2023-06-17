Samsun'un Alaçam ilçesinde çilek hasadı etkinliği

Samsun'un Alaçam ilçesinde Dürtmen Yaylası çilek hasadı etkinliği gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, yaptığı açıklamada, kurum olarak çilek üretimini önemsediklerini söyledi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Dürtmen Yaylası çilek hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şenol Özcan, yaptığı açıklamada, kurum olarak çilek üretimini önemsediklerini söyledi.

Bu yıl 21 üreticinin 54 dekar alanda çilek üretimi yaptığını belirten Özcan, "Hedefimiz 2023 yılı içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz öncülüğünde yüzde 70 hibe ile üretimin 65 dekar alana çıkarılması." dedi.

Kızlan ve civarındaki köylere yönelik Dürtmen Yaylası çilek hasadı etkinliğine Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Alaçam Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez ile çilek üreticileri katıldı.