Haberler

Samsun Teknopark AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla öne çıkıyor

Samsun Teknopark AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla öne çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi, sanayi, üniversite ve teknoloji girişimcilerini bir araya getirerek Ar-Ge ve inovasyon odaklı projelerle Türkiye'nin yenilikçilik kapasitesini artırıyor. Sağlık, yazılım, biyoteknoloji ve enerji gibi alanlarda yürütülen projelerle yerel teknolojik çözümler küresel pazarlara taşınıyor.

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi ( Samsun Teknopark), sanayi, üniversite ve teknoloji girişimcilerini bir araya getirerek Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, çok sektörlü AR-GE ve inovasyon ekosistemiyle faaliyet gösteren Teknopark, sağlık, yazılım, biyoteknoloji, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda yürütülen projelerle Türkiye'nin yenilikçilik kapasitesini güçlendiriyor.

Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, AR-GE altyapısı ve kamu destekleri sayesinde yüksek katma değerli projeler geliştiriyor. Sağlık teknolojileri alanında çalışan Adapha Yapay Zeka AR-GE ve Yazılım, yenidoğanlarda nörogelişimsel bozuklukların erken tespitine yönelik yapay zeka destekli uygulamalar üzerinde çalışıyor.

Etka Biyoteknoloji ise TÜBİTAK destekli projelerle unlu gıda endüstrisinde kullanılmak üzere Anoxybacillus türlerine ait enzimlerin potansiyelini araştırarak gıda teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştiriyor.

Enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Samsun Avdan Enerji, evsel atıksu arıtma çamurunun termofilik kuru fermantasyon yöntemiyle değerlendirilmesine yönelik AR-GE projeleri yürütürken, yazılım sektöründe Tekşen Bilişim geliştirdiği araç kiralama yazılımını Almanya'ya ihraç ederek uluslararası pazarda yer aldı.

Bu çalışmalar, Samsun Teknopark'ın yerel ölçekte üretilen teknolojik çözümleri küresel pazarlara taşıyabilen dinamik bir AR-GE ve inovasyon merkezi olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Keşan'da alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı

Bir ilçede alarm! Bu saatlerde soba ve kalorifer yakmak yasaklandı
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü

Kaçak çiftten aylar sonra haber var! Esad okul sıralarına geri döndü
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

"Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Fenerbahçe'de ayrılık depremi! Tam 8 ismin kalemi kırıldı

Tam 8 isme "Güle güle" dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Saral'a Yanıt

Maç biteli saatler oldu ancak tansiyon katbekat artıyor
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti

Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri için harekete geçildi
46 saniyede teybi söküp kaçtı, kameraya yakalandı

Sadece 46 saniyede on binlerce liralık zarar verdi
Galatasaray'da 3 ayrılık yolda

Galatasaray'da 3 ayrılık birden
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı

Kayınpederine dehşeti yaşattı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik göğüs dekolteli elbisesiyle düğünde kurtlarını döktü

Arkadaşının düğününde döktürdü! Elbisesinin göğüs detayı göze çarptı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
title