Samsun Tekkeköy'de Yangın, Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Ovabaşı Mahallesi'nde ekili olmayan tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekkeköy Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Tekkeköy İtfaiye Grup Amirliği ve Tekkeköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından tarladaki anız yangını ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü.