Samsun Tekkeköy'de 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan operasyonda 90 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 90 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel