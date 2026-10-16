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Samsun Salıpazarı'nda iş yerinin bacasındaki yangın itfaiyece söndürüldü

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Samsun Salıpazarı'nda iş yerinin bacasındaki yangın itfaiyece söndürüldü
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Orta Mahalle Haşimoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

??????? Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orta Mahalle Haşimoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bacadan alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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