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Samsun Salıpazarı'nda İlçe Emniyet Amirliği binasının temel kazı çalışmaları başladı

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Samsun Salıpazarı'nda İlçe Emniyet Amirliği binasının temel kazı çalışmaları başladı. Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda üç katlı ve bin metrekare kapalı alanlı inşa edilecek binanın 1 yılda tamamlanması planlanıyor; emniyet hizmetleri modern ve yeterli binada yürütülecek.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.

Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda inşa edilecek yeni emniyet hizmet binası, bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

Üç katlı olarak projelendirilen yeni hizmet binası ile emniyet hizmetlerinin daha modern ve fiziki açıdan yeterli bir binada yürütülmesi amaçlanıyor.

Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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