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Samsun Salıpazarı'nda 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Samsun Salıpazarı'nda 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
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Samsun Salıpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende, Çarşamba Kaymakamı Salıpazarı Kaymakam Vekili Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamı üzerine yapılan konuşma ile devam etti.

Samsun Salıpazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Çarşamba Kaymakamı Salıpazarı Kaymakam Vekili Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Refaettin Karaca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Anıl Kırkın yaptı.

Anadolu Lisesi öğrencileri Nisa Gürsoy ve Ayşe Sultan Şimşek'in okudukları şiirlerle sona eren törene, Çarşamba Kaymakamı Salıpazarı Kaymakam Vekili Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman, CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Kurum Amirleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel

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