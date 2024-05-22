Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı Konser Verdi
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı, İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezinde konser verdi. Vatandaşlar konseri ilgiyle takip etti ve bandoya alkışlarla eşlik etti. Bando şefinin davetiyle vatandaşlar da şarkıları seslendirdi.
Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı, konser verdi.
İlkadım ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Marşlar ve türküler seslendiren bandoya dinleyiciler alkışlarla eşlik etti.
Bando şefinin davetiyle vatandaşlar da şarkıları seslendirdi.