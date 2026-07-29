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Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası

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Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası devam ediyor.

Uluslararası Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Samsun Golf Kulübü kortlarında gerçekleştirilen turnuvada 25 farklı ülkeden 60 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu takviminde yer alan Samsun Open ATP Challenger 50 Tenis Turnuvası'nda A Milli tenis sporcuları da yer alıyor.

Samsun Open Turnuva Direktörü Cemre Anıl, AA muhabirine ikinci tur müsabakalarının bugün son bulacağını söyledi.

Yarın çeyrek final müsabakalarının başlayacağını kaydeden Anıl, "Cumartesi günü yarı finallerimiz, çiftler finalimiz, pazar günü de final müsabakalarıyla turnuvayı sona erdireceğiz." dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu takviminde Samsun'la ilgili birçok müsabakanın yer aldığını aktaran Anıl, şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü 12 yaş yaz kupası turnuvası başlıyor. Önümüzdeki ay bir tane büyükler turnuvamız var yine ulusal kapsamda. Daha sonrasında Ekim'de de yine geçen sene yaptığımız gibi bir WTA 125'lik turnuvası yani Samsun Open'ın kadın ayağı, o turnuvada da üst seviyelerde oyuncuları ağırlayacağız. O yüzden herkesi de izlemeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA
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