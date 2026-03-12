Haberler

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Samsun merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 7'si tutuklandı. Operasyonda 250 milyon lira hacme sahip suçla ilgili önemli bulgular elde edildi.

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 250 milyon liralık hacme sahip yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ve sim kartı, 3 bilgisayar, 3 USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 tabanca fişeği, 7 uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
