Samsun merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda 17 şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun'da 15, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 18 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 17 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.