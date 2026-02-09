Haberler

Samsun merkezli 3 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasında, 18 şüpheliden 17'si yakalandı. Operasyon, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonu ile düzenlendi.

Samsun merkezli 3 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalarda 17 şüpheli yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 18 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun'da 15, Kocaeli'de 1 ve İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 18 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 17 şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu

Türkiye'nin gündemine oturan başkanın üzerine bastığı şeye bakın
Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar
Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali: Harika gözüküyorum

Yüz nakli yaptıran Didem Ceran'ın son hali
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi