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Samsun merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı

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Samsun merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı.

Samsun merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 53 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ile Bafra ve Çarşamba ilçe emniyet müdürlüklerince, 14 Eylül'de ülke genelinde gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında çalışma yürütüldü.

Uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, yasa dışı bahis, çalışma ve ulaşım hürriyetinin engellenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması, suçluyu kayırma, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, sosyal medyada organize suç örgütlerini övme, silahlı paylaşımlarda bulunma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik Atakum, Canik, İlkadım, Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçeleri ile Hatay'da belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 280 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 7 yasaklı bıçak, çok sayıda çek, senet, sözleşme ve tahsilata ilişkin not ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 64,41 gram sentetik uyuşturucu madde, 1,67 gram kokain, 15 sentetik ecza, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı değerlendirilen 50 mililitre likit amonyak, 7 mililitre likit sentetik kannabinoid, 3,67 gram skunk, 7 uyuşturucu madde kullanım aparatı ve çok sayıda dijital materyale el koydu.

Operasyonda yakalanan 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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