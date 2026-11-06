Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 3 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 21 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 3 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 13 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü.

Araştırmalarda anlık mesajlaşma uygulaması üzerinden katıldıkları grupta "yüksek kazançlı yatırım" vaadinde bulunulan bir vatandaşın 2 milyon 867 bin 172 lirayı şüphelilerin hesaplarına gönderdiği, söz konusu paranın iz kaybettirmek amacıyla farklı banka hesaplarından kripto varlıklara aktarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca kendilerini kamu yöneticisi olarak tanıtarak bir mağduru 720 bin lira, telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp irtibat kurdukları başka bir kişiyi de 491 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Samsun merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 21 zanlıdan 13'ü yakalandı.

Şüphelilerden 8'inin ise farklı suçlardan cezaevlerinde olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Ailesi '33 yıl hiç izin kullanmadı' dedi, Yargıtay kararı bozdu! Yıllık izin davasında emsal karar

33 yıl hiç izin kullanmadı mı? Yargıtay hesabı baştan yaptırdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

Öve öve bitiremediği ismi tahmin etmeniz hiç de zor değil
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana 'Ben bu köylüyüm' demiş

İkinci aracı çalarken karşılaştılar! Çobana söylediği kan dondurucu
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! Okula kayyum atandı
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor

Fiyatlar çakıldı, bir indirim daha geliyor