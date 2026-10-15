Samsun Kavak'ta otomobil bir kişiye çarptı, sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Samsun Kavak'ta otomobil bir kişiye çarptı, sürücü adli kontrolle serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Kavak'ta 13 Ekim'de otomobilin bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Otogar yakınlarındaki olayın ardından kaçan sürücü aynı gün yakalanıp gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sefa Y. (19) idaresindeki 05 AEG 074 plakalı otomobil, 13 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi'nde otogar yakınlarında Sultan Aracı'ya (48) çarptı.
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü kaçtı.
Aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü Sefa Y, savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA