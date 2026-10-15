Haberler

Samsun Kavak'ta otomobil bir kişiye çarptı, sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Kavak'ta 13 Ekim'de otomobilin bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Otogar yakınlarındaki olayın ardından kaçan sürücü aynı gün yakalanıp gözaltına alındı, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin bir kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sefa Y. (19) idaresindeki 05 AEG 074 plakalı otomobil, 13 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi'nde otogar yakınlarında Sultan Aracı'ya (48) çarptı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü kaçtı.

Aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sürücü Sefa Y, savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin yarın defnedilecek

Dündar Ziya Gültekin'in cenaze programı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da 4 kuşak hekim ailesi! Büyük dededen torununa uzanan doktorluk geleneği Ravza Zeynep'le sürüyor

Bu ailede 5 kişi beyaz önlük giyiyor! Gelenek 4. kuşağa ulaştı
3 kişinin öldüğü davada sanıktan dikkat çeken savunma

3 kişinin öldüğü davada sanık kendini böyle savundu: Ben katil değilim
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bir dönem resmen kapandı
Para, Galatasaray'a huzur getirmedi

Para, Galatasaray'a huzur getirmedi
İstanbul'u vuran selden astrolog Nuray Sayarı da nasibini aldı: Lüks villasının tavanı çöktü, havuzu içeri taştı

İstanbul'u vuran selden ünlü astrolog da nasibini aldı
Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Ağlayarak emniyete gitti! Bir linke tıkladım 270 bin liram gitti
6 yıl sonra İngiltere'ye dönen Prens Harry ve Meghan ilk kez halkın karşısına çıktı! Nottingham'da sevgi gösterisi

6 yıl sonra ilk kez halkın karşısında! Onları böyle karşıladılar