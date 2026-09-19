Samsun İlkadım'da uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 hap ele geçirildi

Samsun İlkadım'da uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA