Haberler

Samsun İlkadım'da uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 hap ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 12 bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.C. (23), işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Sen misin Türkiye'yi beğenmeyen! Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi

Kulüpsüz kalan yıldız futbolcuyu eski takımı bile istemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da otobüste yakalandı! Midesinden 35 parça halinde 253 gram eroin çıktı

Röntgen her şeyi ele verdi! Midesinden 35 paket eroin çıktı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi

Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan iki isim için karar
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü

İngiliz devinin kabusu sürüyor! Kendi sahalarında fiyasko
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası sonrası sokak ortasında saldırı! Çift darbedildi, o anlar kamerada

Taksi beklerken eski komşularıyla karşılaştılar! Sonrası kamerada