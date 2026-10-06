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Samsun İlkadım'da pazar yerindeki yangın söndürüldü, yanan kıyafetler görüntülendi

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Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerinde, iddiaya göre kıyafetlerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kıyafetlerin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde pazar yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kıyafetlerin yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, pazar yerinde kıyafetlerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Kıyafetlerin yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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