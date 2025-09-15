Samsun Havza'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı
Samsun'un Havza ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Samsun'un Havza ilçesinde çıkan arazi yangını söndürüldü.
19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi.
Yangın itfaiye tarafından çevre evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekibi yanan yaklaşık bir dekarlık alanda soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel