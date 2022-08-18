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Samsun haberleri: Samsun'dan kısa kısa

Samsun haberleri: Samsun'dan kısa kısa

Samsun haberlerine göre Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Kayhan, Adıyaman'ın Gerger ilçesine atanan Kaymakam Saygılı'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket sundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Saygılı, Kayhan ve yönetimine teşekkür etti.

Saygılı, "Bizler halkımıza hizmet için geldik. Tüm imkanlarımı kullanarak Kavak ilçesine hizmet etmeye çalıştım. Elbette burada sizler ve muhtarlarımız da bana destek oldunuz. Bu bakımdan size ve muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Marmara depreminde ölen öğretmenin mezarına ziyaret

Yakakent Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerleri, 23 yıl önce Marmara depreminde hayatını kaybeden öğretmen Betül Çakır'ın mezarını ziyaret etti.

Yakakent HEM Müdürü Ali Soylu, ziyaret teklifinin kursiyerlerden geldiğini belirterek, "Birlikte dua ettik. Kendisi Yakakent ilçesinden olduğundan çevrede iyi tanınırmış. Öğrencilerimiz de Betül öğretmenin halk arasında sevildiğini büyüklerinden öğrenmiş." dedi.

Marmara depreminde yaşamını yitiren Betül Çakır'ın özel bir okulda resim öğretmenliği yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Günay - Güncel

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