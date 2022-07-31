Samsun haberi! Samsun'da tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın söndürüldü Gelen Samsun haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde depoda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Samsun'un İlkadım ilçesinde depoda çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Pazar Mahallesi Meserred Sokak'taki bir binanın ikinci katında, esnaf Mustafa Baş'a ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda kısa sürede büyüyen yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Güncel AA / Fatih Mehmet Kürkçü Mustafa Baş İlkadım Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun haberi! Samsun'da tekstil ürünleri deposunda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.