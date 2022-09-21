Samsun haberi... Hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye inemeyen uçak Samsun'a indi

- Hava muhalefeti nedeniyle Rize'ye inemeyen uçak Samsun'a indi

RİZE - Hava muhalefeti nedeniyle Rize- Artvin Havalimanı'na inemeyen yolcu uçağı Rize'nin üzerinde defalarca tur attıktan sonra Samsun'a indi.

Dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini arttıran şiddetli yağışların Rize üzerinde ki etkisi devam ediyor. Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde daha yoğun olan hava yağışları karayollarında oluşturduğu su birikintileri ile aksamalara neden olurken hava yolunda da etkisini gösterdi. İstanbul'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait TK2538 sefer sayılı uçak hava muhalefeti nedeniyle Rize'de inemeyince Rize-Artvin Havalimanı'nın üzerinde yaklaşık 6 tur attıktan sonra rotasını batıya çeviren uçak Samsun Çarşamba Havalimanı'na inebildi. 13.50'de Rize-Artvin havalimanına inmesi planlanan uçak böylelikle 15.04'te 425 kilometre uzaklıktaki Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.