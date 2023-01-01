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Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, görevdeki personelin yeni yılını kutladı

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Kocaeli Emniyet Müdürü Tipioğlu, görevdeki personelin yeni yılını kutladı

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Tipioğlu, beraberindeki emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle kent merkezindeki uygulama noktalarını ziyaret etti.

Görev yapan ekiplerin yeni yılını kutlayan Tipioğlu, personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Tipioğlu, görevli polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

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