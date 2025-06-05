Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'tan bayram mesajı

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'tan bayram mesajı
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Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Arıbaş, Kurban Bayramı öncesinde mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayram olmasını dileyen Arıbaş, şunları kaydetti:

"Yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek Kurban Bayramı'nın devletimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederim. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize ve emekli teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunar, gece gece gündüz demeden fedakarca görev yapan değerli meslektaşlarımın ve aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım."

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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