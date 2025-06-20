Samsun Emniyet Müdürlüğü şehit kızı Cemre Ada'nın karne sevincini paylaştı

Samsun Emniyet Müdürlüğü şehit kızı Cemre Ada'nın karne sevincini paylaştı
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Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan şehit kızı Cemre Ada Uçar'ın karne heyecanına emniyet mensupları ortak oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan şehit kızı Cemre Ada Uçar'ın karne heyecanına emniyet mensupları ortak oldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 26 Ağustos 2015'te Mardin'de kara yolunda terör operasyonuna intikal ederken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru Oktay Uçar'ın kızı Cemre Ada Uçar'ın karne sevincini paylaştı.

Bafra ilçesinde eğitim gören Cemre Ada'yı okulunda ziyaret eden polisler, ona çeşitli hediyeler verdi.

Karnesini ilk olarak dedesiyle paylaşan Cemre Ada, ardından emniyet görevlileri eşliğinde evine ulaştırılarak bu özel anı annesiyle de paylaştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, şehitlerin emanetlerine vefa göstermenin ve onların aziz hatıralarını yaşatmanın en kıymetli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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