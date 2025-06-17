Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100. Kök Hücre Bağışı Kutlandı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100. Kök Hücre Bağışı Kutlandı
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 100. kök hücre bağışını kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Kök hücre bağışını gerçekleştiren polis memuru Cumali Demir, bağışların önemine dikkat çekti. Dr. Öznur Aydın, kök hücre bağışlarının hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. kök hücre bağışının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama yapıldı.

Kök hücre bağışını 2023 Kasım ayında almaya başlayan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 100. bağış, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Cumali Demir tarafından yapıldı.

Düzenlenen kutlama etkinliğinde Demir ile hastane çalışanlarının katılımıyla pasta kesildi.

Hematoloji Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Öznur Aydın, burada yaptığı açıklamada, kök hücre bağışlarının çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Bağış sayısı 100'e ulaştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Aydın, "Sayıların artmasını diliyorum, hayatlara dokunabilmek için. Kök hücre nakli için verici olmak, özellikle lösemi hastalığı tedavisinde hayat kurtarıcı oluyor. Gönüllü olmak isteyenlerin ilk önce Kızılaya bağışta bulunması gerekiyor. Eşleşenleri biz değerlendiriyoruz, sağlık taramasından geçiriyoruz. Uygun olan hastaları çağırıp burada hücrelerini topluyoruz ve hücre ihtiyacı olan hastaya ulaştırıyoruz." dedi.

Cumali Demir ise Türk Kızılaya kan bağışında bulunduğunda kök hücrenin öneminden bahsettiklerini, bu durumdan etkilenerek kök hücre bağışçısı da olduğunu söyledi.

Bir insanın hayatını kurtarmak için çabaladığını vurgulayan Demir, "Bir hastayla eşleşmem olduğunu söylediler, ben de gönüllü olarak verebileceğimi söyledim. Burada gerekli işlemler titizlikle yapıldı. Çok mutluyum, bir insanın hayatını kurtaracak pozisyondayım şu an. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Kimsenin korkmasına gerek yok, canımız yanmıyor, bir yerimiz acımıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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