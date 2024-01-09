Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikalini Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneledi.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Dört sezondur her temsilde kapalı gişe oynayan ve Samsun seyircisi tarafından çok sevilen "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nın üç temsilinin de biletleri günler öncesinden tükendi.

Anadolu'da turne yapan bir kumpanyanın yeni bir assolist arayışına girmesini ve bulunan yeni assoliste köy ağasının aşık olmasıyla gelişen komik olayları anlatan müzikal, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe tarafından senfonik orkestraya uyarlandı.

Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğini de yaptığı müzikal Şahan Gürkan tarafından sahneye koyuldu. Koreografisi Şebnem Şenel tarafından yapılan eserin dekorunda Hakkı Kandır'ın, kostümünde ise Gülnur Çağlayan Tuluk'un imzası var.

Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından yapılan müzikalde SAMDOB orkestra, koro, bale sanatçıları ve teknik ekiple birlikte 100'ü aşkın kişi görev yapıyor. Eserin başkemancısı olarak Eylül Benek Kuru yer alıyor.

Müzikalin, 2023-2024 sanat sezonunun ve 2024'ün üçüncü temsili 11 Ocak'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.