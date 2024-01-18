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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'ndan 'Gönülden Türküler' konseri

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Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen 'Gönülden Türküler' konserinde Anadolu'nun sevilen türküleri seslendirildi. Konser, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından "Gönülden Türküler" konseri düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 19 Mayıs Akşamları Konserleri kapsamında düzenlenen "Gönülden Türküler" konserinde Anadolu'nun sevilen türküleri seslendirildi.

Proje danışmanlığını Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu klasik kemençe sanatçısı Dilan Gönül'ün yaptığı konser, Koro Şefi Özge Altıntaş'ın katkılarıyla hazırlandı.

Gecede solist olarak iki türkü seslendiren Dilan Gönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özenle seçtikleri türkülerle amaçlarının, her yöreden bir parça iz ve hissi vatandaşların kulaklarına ve gönüllerine yansıtmak olduğunu söyledi.

Anadolu'nun sevilen 22 türküsünün saz ve ses sanatçılarıyla seslendirildiği konser, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Konsere, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, davetliler ve türküseverler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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