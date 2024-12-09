Samsun'dan kısa kısa

Havza'da AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

MHP Havza İlçe Başkanvekili Ertuğrul Gazi Gedik ve Yönetim Kurulu üyeleri İlçe Jandarma Komutanı Özkan Parlak ve uzman jandarmaları ziyaret etti.

MHP Havza İlçe Başkanvekili Ertuğrul Gazi Gedik yaptığı konuşmada, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için özveriyle görev yapan tüm jandarma personelimize minnettarız. Uzman jandarmalarımızın bu özel gününü kutluyor, hepsine görevlerinde başarılar diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ziyaretler kapsamında daha sonra ise AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve Yönetim Kurulu üyeleri de İlçe Jandarma Komutanı Özkan Parlak ve uzman jandarmaları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, "Huzur ve güven ortamının korunmasında fedakarca görev yapan jandarma personelimize minnettarız. Uzman jandarmalarımızın bu özel gününde yanlarında olmak bizler için bir onur. Tüm uzman jandarmalarımıza görevlerinde üstün başarılar, aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum." dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Özkan Parlak tüm misafirlere teşekkürlerini iletti.

Alaçam Gençlik Merkezi gönüllüleri ilkokul öğrencileriyle buluştu

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Gençlik Merkezi "Merkezim Her Yerde" faaliyeti kapsamında, Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Gönüllüler, parkur oyunlarından, spor faaliyetlere, yüz boyama etkinliğinden, ebru çalışmasına kadar birçok etkinliği öğrencilerle birlikte yaptı

Yaklaşık 60 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte, öğrenciler doyasıya eğlendiler.

Alaçam Belediyesi çöp konteynerlerini temizledi

Alaçam Belediyesi çöp konteynerlerini düzenli olarak temizleyerek hijyen sağlıyor.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, yaptığı açıklamada, amaçlarının çöplerin daha sağlıklı ve hijyenik bir şekilde toplanması olduğunu kaydetti.

Ekiplerin özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Alaçam Belediyesi olarak, daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlikte daha güzel bir Alaçam için, gece gündüz demeden ilçemizin her köşesinde temizlik işlerini yürüterek, kokudan bulaşıcı hastalıklardan ve kötü görüntülerden arındırıp doğamızı koruyor, geleceğimiz için sürdürülebilir adımlar atıyoruz." dedi.