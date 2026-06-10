Samsun'da zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde zırhlı polis aracı, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, zırhlı polis aracının karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun Özel Harekat Bölge Müdürlüğüne ait zırhlı araç ile sürücüleri öğrenilemeyen 48 SM 755 plakalı minibüs ve 55 APJ 54 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi çevre yolu otogar yakınlarında çarpıştı.
Hafif yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazadan dolayı Samsun Ordu kara yolunun merkez istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: AA / Recep Bilek