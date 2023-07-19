Samsun'da yüksek sesle müzik dinleyen kişi 4 kişiyi bıçakladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği için uyarılan bir kişi, 4 kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli, saklandığı terasta yakalandı ve tutuklandı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yüksek sesle müzik dinlediği için kendisini uyaran 4 kişiyi ve ayırmak isteyen 1 kişiyi bıçakla yaralayan Harun Parlak (39), saklandığı terasta yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Parlak, tutuklandı.

Olay, dün gece Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Parlak ve arkadaşları, evde yüksek sesle müzik dinlediği iddiasıyla sokaktan geçen Orçun Muhammed Ç. (18), Yağız K. (17), Enes T. (25) ve Halim A. (23) tarafından müziğin sesinin kısılması için uyarıldı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Harun Parlak, evden aldığı bıçakla sokağa çıktı. Kavga sırasında Orçun Muhammed Ç., Yağız K., Enes T. ve Halim A. ile kavgayı ayırmaya çalışan Ali A. (59), Parlak'ın bıçak darbeleriyle yaralandı. Gürültü üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Harun Parlak'ı gizlendiği bir apartmanın teras katında yakaladı. Gözaltına alınan Parlak, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.