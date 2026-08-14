Samsun'da denize girmek yasaklandı

Samsun'da yüksek dalga ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle pazartesi gününe kadar denize girilmemesi istendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre 14-17 Ağustos'ta il genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metreye, rüzgar hızının ise 25 deniz miline ulaşması bekleniyor.

Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlardan pazartesi gününe kadar denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA