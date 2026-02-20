Haberler

Samsun'da yolcu otobüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Ankara'dan Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek'in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüjde bir süre ilerledikten sonra devrilmesi yer alıyor.

Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, 18 Şubat'ta Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrilmiş, kazada, sürücü ve yedek sürücü ile 5 yolcu yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Yaylada 3 kişiyi öldürüp, evi ateşe veren kardeşlere ceza yağdı

Cani kardeşlere ceza yağdı
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Baba-oğul 6 gün arayla öldü

Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş