Samsun'da yolcu otobüsünün devrildiği kaza güvenlik kamerasında
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Ankara'dan Gürcistan'a giden yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek'in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsünün devrilmesi, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntüde, yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüjde bir süre ilerledikten sonra devrilmesi yer alıyor.
Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, 18 Şubat'ta Samsun- Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrilmiş, kazada, sürücü ve yedek sürücü ile 5 yolcu yaralanmıştı.