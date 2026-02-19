Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 7 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait Mustafa İpek'in (58) kullandığı MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yedek sürücü Ziya Çeri (39), yolcular Gökhan Akkaya (23), Ayşe Pursah (61), Sabriye Arslan (56), Zeki Arslan (57) ve Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 11 yolcunun bulunduğu öğrenildi.