Samsun'da yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen MT 009 RO Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Samsun-Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

