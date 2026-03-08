Samsun'da YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi

Samsun Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları tarafından hazırlanan el sanatı eserleri, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında sergilendi.

YEDAM atölyelerinde danışanların filografi, ahşap yakma, resim ve boyama gibi farklı tekniklerle hazırladığı yaklaşık 45 eser, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Bağımlılıktan arınma sürecinde danışanların sosyal hayata yeniden kazandırılmasını destekleyen atölye çalışmalarında ortaya çıkan eserler, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Sergiyi gezen vatandaşlar, danışanların üretim sürecinde ortaya koyduğu emek ve yaratıcılığın önemli bir iyileşme adımı olduğunu ifade etti.

Etkinlikte YEDAM'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü psikososyal destek ve rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin de ziyaretçilere bilgi verildi.