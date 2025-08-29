Samsun'da Yaz Okullarına Yoğun İlgi: 10 Bin 600 Öğrenci Katıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü'nde düzenlediği yaz okulları yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen programlara 10 bin 600 öğrenci katıldı.

Çocuklar, fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama ve astronomi gibi alanlarda düzenlenen atölyeler ile hem öğrendi hem eğlendi.

Sosyal etkinlikler ve grup oyunları da öğrencilerin bireysel gelişimine katkı sağladı.

Yaz okulunun sonunda düzenlenen kamp ve gezi etkinlikleriyle yaz okulları programı tamamlandı.