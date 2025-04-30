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Samsun'da Yangın: Zihinsel Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Yangın: Zihinsel Engelli Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkan bir yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangının sebebi ise halı üzerine atılan sigara izmariti olarak belirlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli kişi öldü.

Kurtuluş Mahallesi Hacı Ekinci Sokak'ta 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ikamette bulunan E.E'yi bilinci kapalı bir şekilde dışarı çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri, dumandan etkilenen E.E'yi kentteki özel bir hastaneye kaldırdı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, yangının halı üzerine atılan sigara izmaritinden dolayı çıktığını belirledi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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