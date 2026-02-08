Haberler

Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki operasyonda 3 şüpheli uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alındı. Ekipler, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde S.K, A.K. ve N.Ş'nin ruhsatsız silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki istihbarat üzerine çalışma yürüttü.

Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ve kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, A.K. ve N.Ş'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

