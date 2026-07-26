Haberler

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kenevir yetiştirilen araziyi, alandaki barakayı ve şüphelilerle bağlantılı ikametleri tespit etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 782 kök kenevir bitkisi, 8 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (54), Ş.Y. (53) ve R.B. (55) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ş.Y. ve R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Frankfurt'a farklı kaybetti

Trabzonspor, Bundesliga ekibine farklı kaybetti
Lucas Torreira'dan Galatasaraylıları endişelendiren itiraf

Galatasaraylıları endişelendirdi!
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal'le anılıyordu: Son kararını verdi!
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor