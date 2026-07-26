Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu kenevir yetiştirilen araziyi, alandaki barakayı ve şüphelilerle bağlantılı ikametleri tespit etti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 782 kök kenevir bitkisi, 8 kilogram kubar esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (54), Ş.Y. (53) ve R.B. (55) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Ş.Y. ve R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA