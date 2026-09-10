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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerdeki şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 7 bin 287 uyuşturucu hap, 55,47 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturuculu sigara, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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