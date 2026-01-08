Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. 6 kilo 230 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında G.U.'ya (39) ait iş yerinde yapılan aramada 6 kilo 230 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, belirlenen başka adreslerde yaptıkları aramada da 30 sentetik ecza hapı ile 8 uyuşturucu kullanma aparatı buldu, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 7 zanlı, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

