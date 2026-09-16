Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen şüphelilerin üstleri, araçları ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 8 bin sentetik ecza hap, 32,68 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 lira ele geçirdi.

Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Kaynak: AA