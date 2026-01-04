Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler, E.G, D.A.C.Z, E.A.Y. ve K.E.A'nın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel