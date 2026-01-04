Haberler

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Ekipler, E.G, D.A.C.Z, E.A.Y. ve K.E.A'nın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
