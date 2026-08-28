Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza hap, 950 gram sentetik uyuşturucu, hassas teraziler, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların üstlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 528 sentetik ecza hap, 950,20 gram sentetik uyuşturucu, ?3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA