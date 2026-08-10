Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 bin 918 sentetik ecza hapı, 123,34 gram sentetik uyuşturucu, 25 mililitre likit sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve 18 fişek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.